Tag des Denkmals: Das gibt es in Wien zu sehen

Der Tag des Denkmals (Motto: "Denkmal inklusive ...") geht am 26. September über die Bühne, 250 Orten kann man an diesem Tag österreichweit einen Besuch abstatten.

Wien am Tag des Denkmals

In Wien reicht das Programm von Einblicken in die Baustelle der Dominikanerkirche in der Wiener Innenstadt über Führungen in Bürogebäuden in Wien-Leopoldstadt, die im Zusammenspiel mit den ehemaligen Tribünen der Rennsportbahn entstanden, bis hin zu einer Führung des Haus der Geschichte Österreich (hdgö) zu den Denkmälern des Heldenplatzes. In Bregenz wartet unter anderem ein "Spaziergang durch Raum und Zeit", bei dem man der Frage nachgeht, wie zeitgemäßes Wohnen in mittelalterlichen Strukturen gelingen kann. In Innsbruck steht u.a. eine Führung zu Grabkreuzen auf dem Dachboden des Volkskundemuseums auf dem Programm, in Graz steht etwa das historische Gewächshaus im Botanischen Garten im Fokus.