"Tag des Denkmals" 2020 wegen Corona-Pandemie abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie kann der "Tag des Denkmals", bei dem jedes Jahr am letzten Sonntag im September österreichweit historische Objekte besichtigt werden können, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind, 2020 nicht stattfinden.

Wegen der Coronapandemie sollte der Thementag heuer zunächst nur in reduzierter Form stattfinden, am Montag hat das Bundesdenkmalamt per Aussendung nun die Absage der Veranstaltung verkündet. Mit der Initiative #ichbindenkmal soll zumindest in Sozialen Medien die Bedeutung von Denkmälern aufgezeigt werden.