Tag der Pflege: Frauen laut Ministerin Raab unverzichtbar

Anlässlich des Internationalen Tags der Pflege hat Frauenministerin Susanne Raab die zentrale Bedeutung von Frauen in diesem Bereich hervorgehoben. Berufsvertreter fordern zudem eine bezahlte Ausbildung.

Gesundheitssektor: 85 Prozent Frauen

In Österreich seien fast 95.000 Personen im Gesundheitssektor tätig, der Anteil von Frauen in der Gesundheits- und Krankenpflege liege bei rund 85 Prozent, teilte ihr Ressort in einer Aussendung mit. Von den rund 800.000 pflegenden Angehörigen seien mehr als 70 Prozent Frauen. "Auch ihnen sollte am Tag der Pflege unser aufrichtiger Dank und unsere Hochachtung gelten", so Raab.