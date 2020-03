Tag der offenen Tür: Millennium City in Wien sucht Lehrlinge

Am 13. März ist Tag der offenen Tür in der Millennium City in Wien. Schüler und ihre Eltern können sich über die Lehrberufe im Entertainmentcenter informieren.

Alle Schüler und ihre Eltern haben am 13. März ab 9 Uhr die Gelegenheit, sich über die Lehrberufe in der Wiener Millennium City zu informieren. Der Eintritt ist frei.

#MillenniumLehrlingsinitiative: Shops gewähren Einblick in Arbeitsalltag

Was macht eigentlich ein Elektronikfachberater? Was zeichnet einen Systemgastronomiefachmann aus? Und wie „sieht“ der Arbeitstag eines Augenoptikers aus? Diese und viele weitere Fragen werden am 13. März in der Millennium City beantwortet.

Interessierte könne sich beim Infopoint (Eingang Office Tower neben SATURN) melden. Dort erhalten sie ein kostenloses Bookelt über die teilnehmenden Shops. Zahlreiche Shops, Gastronomie- und Hotellerieunternehmen gewähren unter dem Hashtag #MillenniumLehrlingsinitiative Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Außerdem werden in den jeweiligen Shops auch gleich Initiativbewerbungen entgegengenommen.



Folgende Firmen informieren über ihre Lehrberufe:

Saturn : Der Elektronikfachmarkt informiert über die Ausbildung zum Elektro- und Elektronikfachberater (m/w) mit dem Schwerpunkt „Digitaler Verkauf“.

dm: Das Unternehmen sucht Lehrlinge in den Bereichen Drogist, Friseur und Kosmetiker & Fußpfleger (m/w).