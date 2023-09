"Tag der kritischen Infrastruktur" fand in Wien statt

Am Montag waren beim "Tag der kritischen Infrastruktur" in Wien auch Bedrohungen ie ein Blackout oder Cyberangriff Thema. "Kritische Infrastruktur" sind Einrichtungen, ohne die Staat, Gesellschaft und Wirtschaft nicht funktionieren, weil sie grundlegende Bedürfnisse erfüllen.

"Kritische Infrastruktur" sind Einrichtungen, ohne die Staat, Gesellschaft und Wirtschaft nicht funktionieren, weil sie grundlegende Bedürfnisse erfüllen. Dazu gehören die Versorgung mit Lebensmitteln, Energie und Wasser ebenso wie die Bereiche Verkehr, Telekommunikation, Finanzen und medizinische Betreuung. Mögliche Bedrohungen sind Krisenlagen wie ein Blackout oder Cyberangriff. Bei einem Treffen am Montag in Wien wurden weitere Abstimmungen zur Absicherung getroffen.

"Tag der kritischen Infrastruktur" in Wien am Montag

Innenminister Karner erzählte von drei größten Herausforderungen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zählte bei einem Pressegespräch im Vorfeld der Veranstaltung als die drei größten Herausforderungen für sein Ressort den Kampf gegen Terrorismus und Extremismus, gegen Asylmissbrauch und Schlepperkriminalität sowie für Cybersicherheit auf. "Hinter Cyberangriffen auf Unternehmen oder Behörden stehen Akteure, die gezielt versuchen, die Versorgungssicherheit zu sabotieren oder kriminelle Geschäfte zu machen", so der Innenminister. "Auch für terroristische oder extremistische Gruppierungen ist die kritische Infrastruktur ein mögliches Anschlagsziel geworden. Daher setzen wir im Bereich der Prävention und zum Schutz der kritischen Infrastruktur einen Schwerpunkt, etwa mit der Kriminaldienstreform und der Etablierung einer Cyber-Cobra in den Regionen."

A1 habe besondere Verantwortung als Betrieber von kritischer Infrastruktur

"Als größter Telekommunikationsanbieter und Betreiber von kritischer Infrastruktur in Österreich hat A1 eine besondere Verantwortung in den Bereichen Cyber Security und National Resilience", sagte Thomas Arnoldner, stv. Vorstandsvorsitzender der A1 Group. "A1 investiert jährlich 600 Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur - auch um in Krisenfällen entsprechende Konnektivität liefern zu können. Um unsere Netze und die Daten unserer Kunden abzusichern, wenden wir jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag auf."