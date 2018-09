Tag der Bildung: 15.000 VHS-Kurse machen Wien schlauer

Mit rund 15.000 Kursen und 5.000 Veranstaltungen starten die Wiener Volkshochschulen ins neue Bildungsjahr. Am Donnerstag können Interessierte gratis hineinschnuppern.

Ob Sprachen, Kunst und Kultur, Gesundheits- und Bewegungsangebote, Multimedia, Wirtschaft und Management, Lernförderung, Wissenschaftsvorträge oder Bildungsabschlüsse – an der VHS gibt es für jedes Interesse den passenden Kurs. Einen erlebbaren Vorgeschmack auf das umfangreiche Bildungsangebot gibt es, wenn die Wiener Volkshochschulen mit dem Wiener Tag der Bildung am 20. September alle Wiener zu kostenlosen Schnupperkursen einladen.

Kurse an der VHS Ottakring, Meidling und Landstraße

An der VHS Ottakring etwa kann man von 14 bis 17 Uhr auf Tablets Musik machen und in die Computerkurse hineinschnuppern, die es mit dem Herbstsemester erstmals am Standort geben wird. Das Bewegungsangebot der VHS Meidling kann man in der Zeit zwischen 9 und 18 Uhr beschnuppern, das Musikangebot zwischen 15 und 18 Uhr. Die VHS Landstraße bietet zwischen 17 und 19 Uhr eine kostenlose Spracheinstufung für Deutsch, Englisch, Französisch Italienisch und Spanisch an.