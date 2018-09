Selbstverteidigung im "Neuen Colosseum" der Wiener VHS: Kursteilnahme gewinnen

Im "Neuen Colosseum", dem neuen Zentrum der Selbstverteidigung der VHS Wien-Fünfhaus, können Wienerinnen und Wiener neun Kampfkunst-Techniken erlernen. VIENNA.at verlost zwei gratis Kursteilnahmen.

Am Tag der Bildung am Donnerstag, 20. September, eröffnet das neue Zentrum für Selbstverteidigung und Kampfkunst der VHS Wien in Rudolfsheim-Fünfhaus. Von 16 bis 20 Uhr können Interessierte zahlreiche kostenlosen Schnupperkurse im großen Festsaal der VHS Rudolfsheim-Fünfhaus (Schwendergasse 41, 1150 Wien) ausprobieren.