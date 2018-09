Tag 1 der Vienna Fashion Week: Traumhafte Roben für starke Frauen

Am Dienstag, dem offiziellen ersten Tag der Vienna Fashion Week, wurden traumhafte Roben für starke Frauen präsentiert. Mit dabei: Elena Burenina, Oskana Mukha, Claus Tyler und Prororype Schumacher.

Oskana Mukha

1990 begann Oksana Mukha in ihrem Haus in Lviv, Ukraine zu designen. Sie entwickelte sich zu einer weltbekannten Marke, die inzwischen in 53 Ländern vertreten ist. In den letzten 28 Jahren wurde Oksana Mukha berühmt für ihren exquisiten Stil, ihren wunderschönen Blumenschmuck und ihre außergewöhnlichen Stickereien. Jedes Jahr präsentiert sie neue Abendkleider, Cruise- und Pret à Porter- Kollektionen, sowie Hochzeitskleider. Sie können sie auf den größten Mode- und Hochzeitsmessen in Europa und den USA antreffen.