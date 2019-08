Tablets statt Bücher: Verleger gegen Vorschlag

Die NEOS-Forderung von Gratis-Tablets für Schüler wird von den Bildungsverlegern abgelehnt. Solche Investitionen müssten extra finanziert werden und nicht aus der Schulbuchaktion.

Schon jetzt würden die Budgets nicht reichen, um alle Bildungsmedien zu finanzieren, so der Obmann des Fachverbandes der Buch- und Medienwirtschaft in der Wirtschaftskammer, Friedrich Hinterschweiger, in einer Aussendung.