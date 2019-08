Statt Bücher: NEOS wollen Gratis-Tablets für Schüler

Die NEOS wollen die jährliche Schulbuchaktion umgestalten und stattdessen ab der 5. Klasse kostenlose Tablets verteilen. Zudem müssten Lehrpläne besser an die Technologie angepasst werden.

Die NEOS wollen die mit jährlich rund 100 Mio. Euro dotierte Schulbuchaktion umgestalten und 30 Mio. davon für Tablets, IT-Infrastruktur bzw. die Anpassung der Schulbücher zweckwidmen. So sollen innerhalb von vier Jahren schrittweise alle Schüler ab der fünften Schulstufe mit Tablets ausgestattet werden, so Bildungssprecher Douglas Hoyos bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.