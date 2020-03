"Tabak-Touristen" droht 14-tägige Quarantäne

Wer an der Grenze billige Zigaretten holt, muss danach zwei Wochen in Quarantäne.

Tabak-Touristen prägen seit geraumer Zeit das Bild in den slowenischen Trafiken in der Nähe der Kärntner Grenze. Doch in Zeiten der Coronavirus-Krise hat eine schnelle Tour, um billige Zigaretten zu holen, unangenehme Folgen: Dann hat man sich in 14-tägige Quarantäne zu begeben, warnte das Land Kärnten am Samstag in einer Aussendung.