Systemsprenger - Kritik und Trailer zum Film

In "Systemsprenger" erzählt Nora Fingscheidt von dem schwer erziehbaren, neunjährigen Mädchen Benni, das von seiner Mutter weggegeben wurde und von einer Pflegeeinrichtung zur nächsten gereicht wird. In der Hauptrolle glänzt Helena Zengel, die bei den Dreharbeiten selbst erst neun Jahre alt war.

Systemsprenger - Kurzinhalt zum Film

Vielen wird der Begriff "Systemsprenger" bis zu diesem Film nicht geläufig sein. Es handelt sich um Menschen, die Regeln nicht akzeptieren, sich nicht einordnen wollen. Die neunjährige Bennie (Helena Zengel) kann und will das nicht. Sie will nur zurück zu ihrer Mutter, die von ihrer Lebenssituation völlig überfordert ist. Immer, wenn Bennie in ein neues Heim, zu neuen Bezugsmenschen gesteckt ist, erfolgt ein neuer Ausbruch.

Erzieher, Betreuer und Amtsvertreter sind alsbald ebenso überfordert wie die eigene Mutter. Dabei möchte Bennie nur Geborgenheit, die schützende Nähe der Mutter, die von dieser aber nicht gewährt werden will und kann. Marc, sonst zuständig für harte Fälle erwachsener Jugendlicher, den Bennie erst nur wie alle anderen, "Erzieher" nennt, erkennt, dass das herumgeschobene Kind in erster Linie Ruhe braucht und zieht mit ihm für drei Wochen in eine einsame Waldhütte in der Lüneburger Heide.