Am 17. September findet der erste Wunderbrunch des Renaissance Wien Hotels nach der langen Sommerpause statt.

Mit „Sweet September“ und dem Kürbis als saisonales Must have-Gemüse wird der Herbst eingeläutet. Der ‚Hokkaido Kürbis Sesam Salat mit Tofu und Apfel‘ ist eine kleine Geschmacksexplosion und Hokkaido Kürbis noch dazu eine der Kürbissorten. Am Vorspeisenbuffet warten u.a. Beef Carpaccio und Tagliata mit Soja-Sesam-Ingwer Marinade und Thunfisch-Tatar im Glas mit Zitrus-Marinade, Avocadocreme und Erbsenkresse. Der Kürbis findet sich in Süßkartoffel-KürbisTartelettes mit Wildkräutersalat, Marillen und Zitronenvinaigrette wieder, genauso wie in der KürbisIngwercremesuppe mit Croutons.