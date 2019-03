Suspendierung von Wiener Mobbing-Lehrerin wird von Kommission geprüft

Nachdem eine Wiener AHS-Lehrerin nach zahlreichen Mobbing-Vorwürfen vorläufig suspendiert worden ist, wird diese Maßnahme nun auf ihre Richtigkeit überprüft.

Matias Meissner, der Sprecher der Wiener Bildungsdirektion, hat am Dienstag bestätigt, dass eine in den vergangenen Wochen mit Mobbingvorwürfen konfrontierte AHS-Lehrerin mit heutiger Wirkung vorläufig suspendiert worden ist. Am Montag war ihrem Anwalt ein entsprechendes Schreiben übergeben worden. Die Pädagogin ist bereits nicht mehr am Schulstandort.

Disziplinarkommission wird Suspendierung prüfen

Nachdem die Kritik an der Lehrerin an einem Währinger Gymnasium öffentlich geworden war, hätten sich nun Personen gemeldet, die bereit waren, auch namentlich auszusagen. Einige der Vorwürfe betreffen die jüngste Vergangenheit, was laut Meissner insofern bedeutsam ist, als es bei diesen keine Verjährung gibt. “Der Verdacht hat sich erhärtet, dass an den Vorwürfen etwas dran ist.” So habe man den Eindruck einer Dienstrechtsverletzung gewonnen, was nun in einer Disziplinaranzeige gemündet ist.