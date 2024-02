Süße Valentinstags-Geschenke von LUSH im VIENNA.at-Test

Seid ihr noch auf der Suche nach einem passenden Valentinstags-Geschenk? Vielleicht ist hier etwas Passendes für eure Liebsten dabei.

Der Inhalt der LUSH-Geschenkebox

Die LUSH-Produkte im VIENNA.at-Test

Passion Duschgel 100ml (Limited Edition)

Strawberry Heart Seife (Limited Edition)

Posh White Chocolate and Rose body wash 45g (Limited Edition)

Strawberry Crumble Bubbleroon Schaumbad (Limited Edition)

Love Letter Badebombe (Limited Edition)

Sex Bomb Festes Massageöl

Diese Bar eignet sich perfekt für eine entspannte Massage für eure Liebsten am Valentinstag. Sobald man das feste Massageöl in die Hand nimmt, schmilzt es und lässt sich gut auf der Haut verteilen. Diese aphrodisierenden Öle sorgen dann für den Rest. Schmelzwarnung: Der feste Massage Bar soll es kühl haben und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Sex Bomb Badebombe

Preisgestaltung und Fazit

Mit einem Preis von insgesamt 69,95 Euro gehört die LUSH „Lots of Love“ Geschenkebox sicherlich nicht zu den günstigsten Valentinstags-Geschenken. Die Box ist aber auch sehr gut gefüllt, und die Produkte besonders hochwertig.

Die Box selbst, in der die Produkte gelagert sind, ist ebenfalls ein Hingucker und kann für verschiedenste Zwecke weiterverwendet werden. Wenn einem die Produkte gefallen, aber man nicht so viel Geld ausgeben möchte, dann kann man auch nur eines oder zwei Stücke aus der Reihe als kleine Aufmerksamkeit verschenken.



Anmerkung: Die LUSH „Lots of Love“ Geschenkebox wurde von Lush Austria zum Test zur Verfügung gestellt.