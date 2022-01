©Holiday on Ice Productions

Holiday on Ice: Rückkehr nach Wien im Jänner 2023 ©Holiday on Ice Productions

"Supernova": Holiday on Ice kehrt im Jänner 2023 nach Wien zurück

Am 19. Jänner 2022 hätte die Premiere der neuen Eisshow "Supernova" in der Wiener Stadthalle stattfinden sollen - was nun pandemiebedingt nicht möglich ist. Die Veranstalter machen jedoch Hoffnung für 2023.

Die ursprünglich für heute, Mittwoch, geplante Premiere der Show "Supernova" von Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Holiday on Ice Supernova: Tour abgebrochen

"Wegen neuer Corona-Beschränkungen in mehreren europäischen Ländern musste die Tour im Dezember in den Niederlanden abgebrochen werden", hieß es in einer Aussendung. Die Show soll nun im Jänner 2023 (Mittwoch, 18. Jänner bis Sonntag, 29. Jänner 2023) zurückkehren.

Supernova: Was sich das Publikum erwarten darf



"'Supernova' präsentiert Eiskunstlauf der Spitzenklasse und erzählt die spektakuläre Geschichte einer Reise durch eine fremde Galaxie. Die Botschaft von 'Supernova': Liebe und Akzeptanz kennen keine irdischen Grenzen", so die Stadthalle. Bereits gekaufte Tickets behalten für die neuen Termine im Jahr 2023 ihre Gültigkeit und müssen nicht getauscht werden.

Bereits gekaufte Tickets für Holiday on Ice SUPERNOVA behalten für die neuen Termine im Jahr 2023 ihre Gültigkeit und müssen nicht getauscht werden. Sollte der neue Termin nicht wahrgenommen werden können, besteht die Möglichkeit der Rückerstattung der Ticketkosten bei jener Vorverkaufsstelle, bei der die Tickets gekauft wurden.

Der Ticketvorverkauf für 2023 hat bereits begonnen. Infos, Ticketkauf und alle Vorstellungstermine finden Sie unter www.stadthalle.com.