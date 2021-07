Supermarkt-Überfall in NÖ: 26-Jähriger festgenommen

Fast sechs Monate nach einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt in Wiener Neustadt wurde ein 26-Jähriger festgenommen.

Der Einheimische war Polizeiangaben vom Freitag zufolge geständig und wurde in die Justizanstalt in der niederösterreichischen Statutarstadt eingeliefert. Die verwendete Gaspistole wurde sichergestellt. Bereits ausgegeben hat der Beschuldigte den erbeuteten Bargeldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe.