Supermarkt-Mitarbeiter stellen Schoko-Dieb in Wien-Margareten

Ein 42-Jähriger wurde am Mittwoch beim versuchten Diebstahl von 20 Packungen Schokolade in einem Supermarkt am Margaretengürtel beobachtet. Als er zur Rede gestellt wurde, attackierte er die Mitarbeiter.

Ein 42-jähriger Tatverdächtiger (Stbg: Georgien) stahl am 10. Juli gegen 09.00 Uhr in einem Supermarkt insgesamt 20 Packungen Lindt-Schokolade im Gesamtwert von knapp 100 Euro und wurde dabei von Mitarbeitern der Filiale beobachtet.

Bei der Flucht aus dem Geschäft konnte der aus dem Obdachlosen-Milieu stammende Mann angehalten und zur Rede gestellt werden. Der 42-Jährige schrie herum und versuchte erneut zu flüchten, wobei er einem 46-jährigen Mitarbeiter einen Faustschlag versetzte und ihn dadurch leicht am Kopf verletzte.

Ladendieb wollte flüchten: Festnahme durch Wiener Polizei

Einen 28-jährigen Angestellten verletzte der Tatverdächtige am Arm. Gemeinsam mit einem dritten Mann konnte der aggressive 42-Jährige schließlich bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden.