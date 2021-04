Supermarkt-Mitarbeiter sind am Ende ihrer Kräfte

Die Gewerkschaft GPA sieht die Belastungsgrenze vieler Beschäftigten im Handel aufgrund der Corona-Pandemie erreicht. Vor allem im Lebensmittelhandel gibt es große Probleme.

"Aggressive Kunden, Überlastung, Personalmangel und mangelnde Wertschätzung, sowie fehlender Respekt der Kunden gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen sind die größten Probleme", sagte GPA-Vertreterin Anita Palkovich am Freitag. Die Gewerkschaft fordert nun einen Sicherheitsgipfel mit der Wirtschaftskammer und Regierung.

Die GPA drängt auf ein Entlastungspaket, um die Situation für die Handelsangestellten zu verbessern. Palkovich forderte bei einer Online-Pressekonferenz die Aufstockung der ausgedünnten Personaldecke im Lebensmittelhandel, Kontrollen der Coronamaßnahmen durch eigenes Sicherheitspersonal, vorrangige Versorgung der Handelsangestellten mit Corona-Schutzimpfungen und keine Durchrechnung der Mehrarbeit. Die Gewerkschaft wünscht sich von der Arbeitgeberseite außerdem eine Abgeltung der Flexibilität der Beschäftigten in einem zeitlich befristeten Zusatzkollektivvertrag. Die geleistete Arbeit müsse auch am Ende des Monats bezahlt werden, so die GPA-Wirtschaftsbereichssekretärin Palkovich.