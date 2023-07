Ein Supermarkt in Wien-Floridsdorf wurde beraubt.

Supermarkt in Wien-Floridsdorf beraubt: Zwei Männer angezeigt

Am Freitag sollen zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 22 und 38 Jahren in einem Supermarkt in Wien-Floridsdorf Waren im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags gestohlen haben.

Als sie von einer Angestellten in Wien-Floridsdorf angehalten wurden, stießen sie diese zur Seite und versuchten zu flüchten. Erst als ein Security-Mitarbeiter einen der beiden Tatverdächtigen vor dem Geschäft anhalten konnte, beendeten sie ihren Fluchtversuch.

Beide Männer in Wien-Floridsdorf waren alkoholisiert

Verletzt wurde niemand. Die herbeigerufenen Polizisten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest. Beide Männer waren mit über einem Promille alkoholisiert. Sie wurden nach den Einvernahmen auf freiem Fuß angezeigt.