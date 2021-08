Supermarkt-Impfung: Türen für SPAR stehen laut Hacker offen

Eine Corona-Impfung im BILLA: Das geht mittlerweile. Aber was ist mit anderen Supermärkten? Die Türen für SPAR sind nicht geschlossen, bestätigte am Mittwoch Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). SPAR erklärte, dass man sich im Austausch "mit den zuständigen Behörden" befinde.

"In Kooperation mit der REWE Group werden nun auch Imfpangebote vor Supermärkten und bei Supermarkt-Kassen von BILLA, BILLA PLUS und Penny angeboten." Das hat die Stadt Wien am Dienstag in einer Presseaussendung angekündigt. Warum aber BILLA - und nicht SPAR?