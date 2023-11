In Wien-Leopoldstadt brach ein Trio in einen Supermarkt ein.

©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

Supermarkt-Einbrecher in Wien-Leopoldstadt festgenommen

Am Freitag wurde in einen Supermarkt in Wien-Leopoldstadt eingebrochen, die Verdächtigen konnten festgenommen werden.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau nahmen in der Nacht auf Samstag drei junge Männer im Alter von 15 (StA: Syrien), 18 (StA. ungeklärt) und 25 Jahren (StA: Italien) nach kurzer Flucht fest.

Sie stehen im Verdacht, die Scheibe der Eingangstür eines Supermarktes eingeschlagen und anschließend Waren (E-Scooter, Lebensmittel, Feuerzeuge) daraus gestohlen zu haben. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass noch weitere Personenan dem Einbruch beteiligten gewesen waren.