Summertime in Rudolfscrime 2019: Großes Sommerfest in Wien 15

Ein Jahrmarkt mit Live-Musik, Kunst und Kinderprogramm erwartet die großen und kleinen Besucher an fünf Locations in Wien 15 am 28. Juni 2019 bei der "Summertime in Rudolfscrime". Das Sommerfest im südlichen Teil des 15. Wiener Gemeindebezirks wird heuer zum zweiten Mal gefeiert.

Es ist wieder "Summertime in Rudolfscrime": Das Fest zum Sommerauftakt soll Menschen im südlichen Teil von Rudolfsheim-Fünfhaus bei Musik, Kunst, Workshops und mehr zusammenbringen.

Nachbarschaftsfest unter dem Motto "Rambazamba!"

Das Nachbarschaftsfest wird gemeinsam von lokalen Initiativen, dem Schwendermarkt und den Geschäftsleuten der Reindorfgasse veranstaltet. Das Motto 2019 lautet schlicht "Rambazamba!" und verspricht Jahrmarkt-Feeling bei heißen Temperaturen.

Der 15. Bezirk zeigt dabei wieder, was er zu bieten hat: "Bespielt" werden fünf Locations, vom Schwendermarkt über die Reindorfgasse bis zum Sparkassaplatz.

"Summertime in Rudolfscrime" : Programm an 5 Locations

1. Location: SCHWENDERMARKT

Der Schwender-Jahrmarkt ist in der Stadt! Auf der Bühne:

13:00 Uhr: Pallawatsch

15:00 Uhr: Andi Sagmeister & Surf Kapelle

17:00 Uhr: Trio Schön

18:30 Uhr: Habib Samandi & Friends

20:00 Uhr: Hotel Balkan

WEITERE PROGRAMMPUNKTE Schwendermarkt:

Lange Nachbarschaftstafel

Gota Coffee Coffeebike

Waldviertler Gemüsemanufaktur

Strandkind Wien Crepes und Eis

Viennas Vietnam Sommerrollen-Bike

Unverschwendet Wassermelonen-Pfeffersirup-Verkostung in Koop. mit Aeijst-Gin

KubuKi Kindermode

VHS Rudolfsheim-Fünfhaus

LANDKIND: Bruschetta, Benis Spezialspritzer trinken und Leut ausrichten

KINDERPROGRAMM am Schwendermarkt:

Hüpfburg

Popsykkel Fahrrad und Bobbycar Station

Kinderschminken von 12:00-17:00 Uhr

Riesen-Seifenblasen ab 17:00

2. Location: BRAUNHIRSCHENPARK

Gebietsbetreuung Stadterneuerung präsentiert das "Grätzelheld*innen-Kickoff"

Kaffee, Tee und Kuchen in Wohnzimmeratmosphäre

Umkleidekabine für Grätzelheld*innen – ab ins Held*innen-Kostüm!

Live Street-Art-Painting im Braunhirschenpark mit Improper Walls

15:00 Uhr: Entdecken Sie die Wunderwelt der Riesenseifenblasen von Dr.Bubbles

Kinder- und Jugendprogramm mit Zeit!Raum Verein für soziokulturelle Arbeit im Park

3. Location: RUND UM DIE REINDORFGASSE

Ein Affe: Kirschkernweitspuck-Wettbewerb mit tollen Preisen, Bowle und DJ

METAWARE: Outdoor Plansch- und Musikbecken, Baumscheibenchill mit Kaffee, Kuchen und kühlen Drinks und natürlich Late Night Shopping bis 22:00 Uhr

Eben44: Faire Mode, kühle Drinks, länger offen!

Buchcafé Melange: Bücherflohmarkt (den ganzen Tag), um 19:00 liest der geniale Marko Dinic aus seinem Roman "Die guten Tage"

Improper Walls: Ausstellung TIME FORMS by Benjamin Weber (SRC)

die-schwalbe: DJ Line Up - Siebdruck Workshop - Berühmt Berüchtigte Bowle - Late Night Shopping bis 22:00 Uhr

Artivive Art Space: Erlebe Poster-Design in einer neuen Dimension! 14 ausgewählte Designer*innen zeigen ihre Augmented-Reality-Poster in der Ausstellung "Walkie Talkie". Lade die Artivive App auf dein Smartphone und lass dich überraschen!

Urban Tool HQ Shop: Das coole Wiener Taschenlabel URBAN TOOL feiert seinen 15. Geburtstag mit Rambazamba, neu eröffnetem Lounge Cafe, spritziger Sommerbowle für alle und mega Glücksrad für jeden Einkäufer. bis 22:00 Uhr

Do.Something.Beautiful - Vintage Shopping Lounge

Erlesene Vintagemode vom Feinsten & Eröffnung des neuen Lounge Cafés mit Beach-Schanigarten und Sommerfeeling, bis 22:00 Uhr

FokusKokus - Ideenplatzl, Seminare, Shop Tingeltangel-Flipchart: Malen und Visualisieren für Klein und Groß im FokusKokus-Zirkus ab 15:00 Uhr

REINWEIN Vinothek & Craft Bier Bar: 4 Jahre Reinwein!

WE OPEN SPACE (Arnsteingasse): ab 20:00 Uhr Konzert für alle Freunde der Improvisationsmusik, Open doors ab 18:00 Uhr

4. Location: KIRCHPLATZ REINDORFGASSE SUMMERLOUNGE

14:00 - 22:00 Uhr: Wohnzimmer-Atmosphäre, Musik, Drinks & Essen

Für Kids: Kinderbuchecke / Basteln / Malen / Malkreiden. Und: Kinderschminken mit Stella van Rhaden, sowie Recycling-Kindermode

Musik live: Jagaté

Dj Luis Figueroa (Superfly) ab 17:00 Uhr, sommerliche Tunes vom Plattenteller

Streetfood vom Dingelstedt 3 und Drinks vom Gasthaus Quell

5. Location: SPARKASSAPLATZ

Die Möbelei: Offenes Atelier, reinkommen und mitmachen!

Mutzenbacher Pub & Bar: Offen für den späten Absacker, Wuzzelturniere und den obligatorischen Mitternachts-Käsetoast.

Eduard Sparkassaplatz: Unterm Baumschatten Spritzer trinken und die leichte Sommerküche genießen.

Hawidere: ab 16:00 Uhr "Hinter uns die Ginflut": 78 Gin Tonic Variationen, 20 verschiedene Burger sowie die brandneuen #rudolfscrime fries

Progra‌mm-Updates zur "Summertime in Rudolfscrime" gibt es auf Facebook.