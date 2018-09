Süßes Geschenk: Miss Bonbon spendet Mannerschnitten an Wiener Universitätsklinik

625 Päckchen Mannerschnitten erhielt die Miss Bonbon 2018 Vada Müller beim 69. Bonbonball für ihren Sieg. Die 24- Jährige verschenkte die Süßigkeiten nun an mehrere Spitäler in Wien.

Miss Bonbon verschenkt Mannerschnitten

Nun werden sie an jene Kinder verteilt, die derzeit stationär in Behandlung sind. Insgesamt hat Vada Müller 625 Päckchen Mannerschnitten für ihren Sieg erhalten. Es handelt sich dabei um den Gegenwert zu ihrem Körpergewicht. Die amtierende Miss Bonbon verteilte die Süßigkeiten nun an mehrere Spitäler in Wien.