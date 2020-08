Süßer Äffchennachwuchs: Springtamarin-Baby im Wiener Haus des Meeres

Frohe Kunde aus dem Tropenhaus im Haus des Meeres in Wien: Bei den Springtamarinen hat sich Kindersegen eingestellt.

Ein Springtamarin-Baby hat im Haus des Meeres in Wien das Licht der Welt erblickt. Was Besucher anfangs besorgt für eine Art "Geschwür" an einem anderen Äffchen hielten, da diese Art so klein ist, dass man das auf dem Rücken der Mutter sitzende Baby kaum als solches erkennen konnte, ist inzwischen schon deutlich als Affenbaby wahrnehmbar.