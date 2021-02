Südtirol zahlt Österreich-Pendlern die Coronatests

Studierende oder Pendler aus Südtirol brauchen am Mittwoch einen regelmäßigen Coronatest, um in Österreich einreisen zu können. Die Kosten dafür übernimmt das Land.

Antigen-Schnelltests in Apotheken

Die Antigen-Schnelltests können nach vorheriger Reservierung in einer Südtiroler Apotheke gegen eine Eigenerklärung abgeholt werden. Pendler brauchen eine Bescheinigung des österreichischen Arbeitgebers, aus der hervorgeht, dass die Anwesenheit am Arbeitsplatz notwendig ist und kein Homeoffice möglich ist. Studierende müsse nachweisen, dass sie in der Woche der Einreise an verpflichtenden Präsenzveranstaltungen oder Präsenzprüfungen teilnehmen müssen. Anspruchsberechtigt sind Personen mit Hauptwohnsitz in Südtirol.