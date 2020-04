Südautobahn: Lkw brach durch Betonleitwand

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Montag kurz vor 7 Uhr früh zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Südautobahn Höhe Wiener Neustadt West, bei dem ein Lkw und zwei Pkw beteiligt waren.



Ein Lkw und ein Pkw kollidierten in Fahrtrichtung Wien aus unbekannter Ursache. Der Pkw war massiv deformiert, der Lkw hing auf der Betonleitwand zwischen den Fahrstreifen, die durch den Lkw auch umgeworfen wurde. Ein zweiter Pkw, welcher in Fahrtrichtung Graz unterwegs war, wurde offenbar von Betonbrocken der Leitwand getroffen.

Für die Dauer der Bergung mussten in beiden Fahrtrichtungen Spuren gesperrt werden, wodurch es zu Verzögerungen kam. Gegen 10 Uhr konnte die Bergung durch die Feuerwehr abgeschlossen werden.