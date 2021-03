Mittlerweile stieg die Zahl der Südafrika-Fälle in NÖ auf 38 an.

Südafrika-Mutation breitet sich weiter in NÖ aus

In Niederösterreich sind am Mittwoch sechs weitere Fälle der südafrikanischen Corona-Mutation im Bezirk Bruck an der Leitha bekannt geworden.

Insgesamt stieg die Zahl der nachweislich mit der Variante B.1.351 Infizierten damit auf 38. Eine Person starb im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit, 16 Patienten sind bereits wieder genesen.

Zwei an der Mutation erkrankte Menschen befanden sich am Mittwoch im Krankenhaus. Das entsprach einer Hospitalisierungsrate von 5,26 Prozent. Das Durchschnittsalter der Identifizierten betrug 37,8 Jahre.

Zwölf Corona-Fälle an HTL im Bezirk Mödling

Auf das gesamte Infektionsgeschehen bezogen betrug der Reproduktionsfaktor im Bundesland 1,13. Während mehrere Cluster rückläufig waren, tauchte im Bezirk Mödling ein Häufungsfall in einer HTL auf. Gezählt wurden dort laut dem Büro der Gesundheitslandesrätin zwölf Fälle.