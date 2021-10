Südafrika-Mutante in Tirol: Staatsanwaltschaft wird keine Ermittlungen führen

Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft verfolgt eine bestimmte Anzeige nicht mehr weiter. Sie stammt von einem Anwalt aus Oberösterreich, darin wurden dem Land Tirol, Bezirkshauptmannschaft Schwaz sowie unbekannten Hoteliers im Zillertal Versäumnisse im Umgang mit der südafrikanischen Virus-Variante vorgeworfen.

Staatsanwaltschaftssprecher über Anzeige

Anklagebehörde beschreibt Auftreten von Südafrika-Variante

Die Südafrika-Variante sei schon im Dezember im Bezirk Schwaz aufgetreten, führte die Anklagebehörde in ihrer Begründung aus. Ein Patient im Bezirkskrankenhaus Schwaz wurde am 23. Dezember positiv getestet, der sich bei einem Bekannten, der in Südafrika war, angesteckt haben dürfte. "Bestätigt wurde sie (die Variante, Anm.) erstmals am 21. Jänner 2021. Noch vor der Bestätigung wurden vom Land Tirol umfangreiche Maßnahmen gesetzt", hieß es. Alle relevanten Informationen wären überdies auch Gegenstand von Presseaussendungen, Mitteilungen an die niedergelassenen Ärzte und Informationen an die Bürgermeister gewesen, so die Staatsanwaltschaft.