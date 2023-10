Südtirol-Wahl - Kickl sieht bei Spitzenkandidat Wirth Anderlan "Rückrat und Charakter"

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat in einer Video-Botschaft den Spitzenkandidaten der Liste "JWA", Jürgen Wirth Anderlan, gelobt.

Sechs Tage vor der Südtiroler Landtagswahl ist FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl mit einer Video-Botschaft an den früheren Landeskommandanten des Südtiroler Schützenbundes und jetzigen Spitzenkandidaten seiner Liste "JWA", Jürgen Wirth Anderlan, in Erscheinung getreten. Darin lobte der FPÖ-Obmann den auch als Corona -Kritiker und Impfgegner bekannt gewordenen Wirth Anderlan als "waschechten Tiroler" mit "Rückgrat und Charakter."

Kickl über Wirth Anderlan

Bei der jetzigen Botschaft Kickls handle es sich um ein "Dankeschön an Jürgen Wirth Anderlan für seine Unterstützung in der Corona-Zeit im Kampf gegen die freiheitseinschränkenden Maßnahmen", erklärte indes die Bundespartei gegenüber der APA auf die Frage, ob das Ganze als Unterstützungserklärung für die Wahl zu werten sei. "Eine aktive Einmischung in den laufenden Wahlkampf ist von der FPÖ-Bundespartei nicht geplant", betonte ein FPÖ-Sprecher. Die Bundespartei habe in der Vergangenheit alle deutschsprachigen Gruppierungen in der autonomen Provinz unterstützt, die Tiroler FPÖ hingegen vermehrt die ebenfalls antretenden Südtiroler Freiheitlichen. Dies sei überhaupt kein Problem: "Die FPÖ Tirol trifft ihre Entscheidungen eigenständig und auf Basis der ihr vorliegenden Fakten - das ist im Sinne starker eigenständiger Landesgruppen von Bundesseite auch so gewünscht."