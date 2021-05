Suchtmittelbericht 2020: Corona-Pandemie verlagerte Drogenhandel ins Darknet

Die Corona-Pandemie hatte erheblichen Einfluss auf den Drogenhandel, insbesondere im ersten Lockdown. Doch die Täter verlagerten laut Suchtmittelbericht 2020 ihre Geschäfte verstärkt in den virtuellen Raum.

"Das Bundeskriminalamt wird in den nächsten Jahren der Bekämpfung dieser Form der Suchtmittelkriminalität einen besonderen Schwerpunkt widmen", kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an.

Drogenkriminalität in Österreich von fünf Faktoren beeinflusst

Die heimische Drogenkriminalität wird laut Bericht des Innenministeriums von fünf Faktoren beeinflusst: Die Balkanroute, über die Heroin und Opiate aus Afghanistan aber auch Kokain in Richtung Europa geschmuggelt werden. Über den Flughafen Wien-Schwechat gelangt Kokain aus Südamerika ins Land. In Europa selbst werden synthetische Suchtgifte produziert, dazu kommt die "Eigenproduktion" von Cannabisprodukten sowie der Onlinehandel via Darknet und anschließendem Postweg.