Suchtmittel nach Hausdurchsuchung in Wien sichergestellt: Festnahme

Bereits seit dem Juni 2017 wurden umfangreiche Ermittlungen gegen eine Tätergruppe aus dem Suchtgifthandel durchgeführt. Nun konnte die Polizei erste Erfolge im Bereich des Mexikoplatzes in Wien verbuchen und zwei Männer festnehmen.

Seit dem Juni 2017 fanden Ermittlungen gegen eine Tätergruppe, die im Suchtmittelhandel tätig ist, statt. Folglich kam es am 15. August 2018 gegen 17:00 Uhr zu einer Festnahme eines 28-Jährigen süd-sudanesischer Staatsangehöriger. Der junge Mann wurde in einer Wohnung am Mexikoplatz festgenommen. Dieser zeigte sich geständig. Die Wohnung wurde als Bunker für Suchtmittel genutzt.