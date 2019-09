Das Pärchen befindet sich in Haft.

Suchtgift sichergestellt: Pärchen in Wien-Brigittenau festgenommen

Am Donnerstag wurde ein Pärchen in Wien-Brigittenau festgenommen, nachdem sie größere Mengen an Suchtgift bestellt und weiterverkauft haben.

Die Drogenfahnder des LKA Wien konnten ein Pärchen ausforschen, dass größere Mengen an Suchtgift aus dem Darknet bestellt und weiterverkauft haben soll. Bei einer Hausdurchsuchung in der Ospelgasse wurden die beiden Österreicher im Alter von 32 und 28 Jahren festgenommen.

Wien-Brigittenau: Suchtmittelspürhund im Einsatz

Bei der Hausdurchsuchung war auch ein Suchtmittelspürhund im Einsatz. Bei dem Einsatz konnten zirka 600 Stück Ecstasy-Tabletten, rund 73 Gramm Amphetamin, zirka 35 Gramm Methamphetamin, zirka 53 Gramm Marihuana inklusive Aufzuchtanlage, 13 LSD-Trips und kleinere Mengen an Kokain und Cannabisharz sichergestellt werden.

Bei weiteren Ermittlungen konnten dem Paar zirka 500 Gramm Amphetamin, zirka 400 Stück Ecstasy-Tabletten und rund 10 Gramm Kokain, die zuvor bereits in Deutschland und Österreich sichergestellt worden waren, zugeordnet werden. Das Pärchen befindet sich in Haft.