StVO-Novelle für leichtere Tempolimits in Gemeinden passierte Verkehrsausschuss

Der Ausschuss für Verkehr brachte am Mittwoch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung auf den Weg.

Tempolimits und Kontrollen werden für Gemeinden einfacher

Es soll für Gemeinden einfacher werden, in "Gebieten mit erhöhtem Schutzbedarf" Geschwindigkeitsbegrenzungen zu erlassen. Zu diesen Bereichen zählen beispielsweise die Umgebung von Schulen, Kindertagesstätten, Freizeitanlagen, Krankenhäusern und Einrichtungen für ältere Menschen. Ferner sollen Kommunen die Möglichkeit bekommen, an bestimmten Stellen auf Gemeindewegen Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen, um die Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen zu gewährleisten. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) führte an, dass dadurch den Kommunen in Zukunft ein erheblicher administrativer Aufwand erspart werde. "In der Regel werde keine umständliche Begutachtungen mehr notwendig sein, um geschwindigkeitsbeschränkende Maßnahmen umsetzen zu können", so die Ressortleiterin.