StVO-Novelle sorgt für Debatte um Tempo 30 und Grün-Blinken bei Ampeln

Die Begutachtungsfrist zur 35. StVO-Novelle ist beendet. Vor allem zwei Punkte sorgen dabei noch für Erklärungsbedarf.

ÖAMTC und Städtebund: Unterschiedliche Ansichten zur Verkehrsberuhigung

Hier gelte, dass auch in Zukunft ein verkehrstechnisches Gutachten notwendig sein wird, wenn eine Gemeinde Tempolimits verordnen will, hielt Wolf fest. Er wies zudem darauf hin, dass "eine deutliche Mehrheit von über 80 Prozent der Bevölkerung" gegen ein generelles Tempo 30 im Ortsgebiet sei - und ohnehin sei eine zeitliche Begrenzung schon jetzt möglich. Diese Ablehnung ergab eine im Dezember durchgeführte Umfrage mit 510 Teilnehmern, über die das Autoportal AutoScout24 im Jänner anlässlich der gestarteten Begutachtung berichtete.

Kritik an Radarüberwachungen durch Gemeinden

Kritik gab es vom ÖAMTC indes für die Möglichkeit, dass Gemeinden zukünftig Geschwindigkeitsmessungen selbst durchführen dürfen. Radarüberwachungen sollten der Verkehrssicherheit dienen und nicht, um Gemeindekassen zu füllen. Der Österreichische Städtebund begrüßt den Entwurf für die 35. StVO-Novelle und sieht langjährige Forderungen erfüllt - vor allem in den Tempo-30-Erleichterungen und den Möglichkeiten punktueller Geschwindigkeitsmessung in Ortsgebieten.

Doch auch hier gab es Kritik. So wurde erneut um die Aufnahme "automationsunterstützter Zufahrtskontrollen" in die Novelle ersucht. Bereits 25 Städte würden hier eine entsprechende Rechtsgrundlage für den Einsatz von Fotokameras fordern, ein gegenständlicher StVO-Entwurf sei bereits per Stellungnahme übermittelt worden. Klarstellungen wurden indes dahingehend gefordert, dass auch Städte, die im Einzugsgebiet einer Landespolizeidirektion liegen, punktuelle Geschwindigkeitsmessungen praktizieren können. Hier wurde auch in anderen Stellungnahmen auf Erklärungsbedarf hingewiesen.