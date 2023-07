Sturz in Wien-Margareten: 78-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitag ist ein 78-jähriger Motorradfahrer nach einer Kollision mit einem Pkw zu Sturz gekommen und wurde dabei schwer verletzt.

78-jähriger Motorradfahrer stürzte in Wien-Margareten

Der 23-jährige Lenker des Pkw blieb unverletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Samstag in einer Aussendung. Der Rettungsdienst brachte den 78-Jährigen nach der notfallmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallkommando übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang. Erste Erhebungen ergaben, dass die Fahrzeuglenker nicht beeinträchtigt waren.