Sturm Graz gegen Austria Wien: Die Stimmen zum Spiel

Die Wiener Austria hatte laut einer Sky-Statistik zuletzt vor 20 Jahren nur drei Zähler aus den ersten fünf Saisonrunden geholt, seit 2014/15 sind die Wiener nicht mehr sieglos in ihre sechste Partie gegangen.

Wiener Austria: "Die Zuordnung hat gepasst"

Sturm-Trainer Ilzer: Es war ein aufregendes Spiel

Christian Ilzer (Sturm-Trainer) : "Wir haben ein aufregendes, in der zweiten Halbzeit auch spektakuläres Fußballspiel gesehen. Wir haben in der Pause die richtigen Knöpfe gedrückt und das Spiel gedreht, hätten aber das 3:1 machen müssen. In der Schlussphase gab es dann Chancen auf beiden Seiten. Aufgrund der ersten Halbzeit müssen wir aber den einen Punkt annehmen. Die Austria war ein sehr guter, aggressiver Gegner und wir mussten viel aufwenden, um die Partie zu drehen."

Manfred Schmid (Austria-Trainer): "Es war ein sehr gutes Fußballspiel, das in der zweiten Halbzeit in beide Richtungen hätte kippen können. In den zwei Situationen nach der Halbzeit, die zu den Gegentoren geführt haben, waren wir nicht genug am Mann. Vor allem in der ersten Halbzeit hat der Matchplan gut gepasst, wir haben wichtige Ballgewinne und gute Umschaltsituationen gehabt. Es war die beste Leistung, seit ich bei der Austria bin. Meine Mannschaft hat Moral und die nötige körperliche Fitness."