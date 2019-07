Stumm & Laut Filmfest am Wiener Columbusplatz: Das Programm 2019

Beim Stumm & Laut Filmfest werden an drei Tagen im August wieder historische Stummfilme mit Live-Musik gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Seit seiner Premiere im Jahr 2000 entwickelte sich das Stumm & Laut Filmfestival zu einem Film- und Musikhighlight im kulturellen Sommer Wiens. Bereits zum achten Mal findet das Open Air Sommerkino am Columbusplatz in Wien-Favoriten statt.

"Speedy" eröffnet Sommerkino am Columbusplatz in Wien

Ein Werk, dass die Freude am Geschwindigkeitsrausch und die Glückseligkeit kleiner Momente zelebriert und zum eigentlichen Inhalt macht. Mehrheitlich in New York on location gedreht, gewinnt der Film durch seine Originalaufnahmen der New Yorker Schauplätze an dokumentarischen Wert.