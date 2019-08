Lieblingplatz Sofa: Österreicher haben es gern gemütlich

Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass der liebste Platz der Österreicher das Sofa ist. Auf dem Sofa zu lümmeln trägt laut der Studie am meisten zu einem gelungenen Zuhause bei.

Gemütlicher Platz zum Relaxen besonders wichtig

Sieben von zehn Österreicher gaben an, dass ihnen ein "hyggeliges" Zuhause sehr wichtig ist. Mit Abstand den wichtigsten Beitrag zu einem gelungenen Zuhause leistet laut den Befragten ein gemütlicher Platz zum Relaxen. So kürten drei von vier Österreichern das Sofa, beziehungsweise die Wohnlandschaft mit 76 Prozent zu ihrem Favoriten. Der persönliche Stil der Einrichtung kam auf Platz 2 mit 63 Prozent. Auf Platz drei mit 62 Prozent folgt erst die Zweisamkeit mit einem Partner. Eine gut ausgestattete Küche erreichte 58 Prozent. Auf Extras legen die Österreicher nur wenig wert. Die neueste Unterhaltungselektronik (elf Prozent), Wellnesseinrichtungen wie Sauna und Infrarotkabine (sieben Prozent) oder ein Fitnessraum (sechs Prozent) sind für das gelungene Zuhause, in dem man sich rundum wohlfühlt, gar nicht so wichtig, gaben sie zumindest bei der Umfrage an.