Studie zeigt: So schädlich ist Fast Food für unser Gehirn

Pizza, Burger, Hotdogs und vieles mehr. Fast Food macht nicht nur dick, sondern kann laut einer neuen Studie sogar bleibende Gehirnschäden und Demenz auslösen.

Je schlechter sich die Probanden ernährten und je weniger Sport sie trieben, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Alter an Demenz erkranken.

Demenz über Umwege



Dabei passiert das meist über einen Zwischenschritt: Je mehr Fastfood konsumiert wurde, desto größer war das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Diese Art der Zuckerkrankheit kann die kognitiven Funktionen beeinträchtigen.

Aber auch eine direkte Verbindung sei möglich, so die Forscher. Über 30 Prozent der Bevölkerung leiden an Übergewicht oder Fettleibigkeit. Bis 2030 könnten 10 Prozent der Erwachsenen an Diabetes Typ 2 leiden.