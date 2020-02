Studie zeigt: Lebenssinn für Wohlbefinden am wichtigsten

In Österreich wurde eine Studie durchgeführt, die sich mit den Themen "Wohlfühlen" und "Zufriedenheit" auseinandersetzt. Diese hat gezeigt: Die Österreicher sind gut drauf. Einzig Wien hängt in vielen Kategorien hinten nach.

Wohlfühl-Index zeigt: Lebenssinn ist ausschlaggebend

Große Fragen geklärt: Wohlbefinden steigt im Alter

Bildung und Beschäftigung wesentlich für Wohlbefinden

Einen wesentlichen Einfluss auf das Wohlfühlen übt auch eine regelmäßige Beschäftigung aus. Dies kann in Form eines Jobs oder entsprechender Freizeitaktivitäten sein. Unter den Berufsgruppen führen die Bamten den Wohlfühl-Index mit 70,5 Punkten an. Nach ihnen folgen die Selbstständigen mit 66,3 Punkten und Pensionisten mit 66,4 Punkten. Schlusslicht bilden arbeitslose bzw. arbeitssuchende Menschen mit 49 Punkten.

Liebe und Partnerschaft: Wien als Schlusslicht

Das Wohlbefinden wird stark durch Liebe und Partnerschaft geprägt. So erreichen Singles 60,3 Punkte während Menschen in einer Partnerschaft auf 66,5 Punkte kommen. Zum Wohlfühlen gehören auch Kinder. Mit zwei, drei oder mehr Kinder ist man außerdem glücklicher als nur mit einem oder gar keinem. Familien mit zwei Kindern konnten bei der Studie 67 Punkte erreichen, kinderlose Paare oder Singles nur 62,4 Punkte. Wer ganz ohne Kinder und ohne Partner lebt, fällt sogar auf 60 Punkte ab.

Die Liebe generell wird auch in den Bundesländern unterschiedlich gewertet. Im Burgenland (68,9), in Salzburg (68,6 Punkte) und in Niederösterreich (68,5 Punkte) tragen die Liebe und Partnerschaft am meisten zum Wohlfühlen bei. Vorarlberg (63,1 Punkte) und Wien (61,6 Punkte) bilden das Schlusslicht.