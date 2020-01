Familie, finanzielle Sicherheit & Co.: Diese Dinge machen das Leben lebenswert

Eine aktuelle Studie zum Thema Lebenswert hat gezeigt, dass 72 Prozent der Österreicher ihr Leben derzeit "sehr" oder "ziemlich" lebenswert empfinden. Vor allem Familie und Gesundheit, aber auch finanzielle Sicherheit tragen zu großen Teilen zum Lebenswert hinzu.

Was macht das Leben lebenswert: Erste landesweite Studie

Bei der ersten landesweiten Lebenswert-Studie wollten die Betreiber wissen, was ein Leben lebenswert macht, wie lebenswert das Leben der Österreicher derzeit ist, wie ein lebenswertes Leben mit Vorsorge zusammenhängt und wie Österreicher ihr lebenswertes Leben absichern. 713 Personen im Alter zwischen 18 und 70+ nahmen an der Studie teil.

Menschen mit einem Einkommen über 2.000 Euro haben einen höheren Lebenswert-Index (7,84 von 10) als Menschen mit unter 2.000 Euro monatlich (6,98). Doch Geld alleine macht die Österreicher nicht glücklich. Auch Partnerschaft und Kinder spielen eine Rolle. Familie steht dabei sogar an erster Stelle. Liebe und Freunde, sowie Gesundheit und Beziehung stehen ebenfalls noch vor der finanziellen Sicherheit, die jedoch in jedem Alter eine wichtige Rolle spielt.

Teilnehmer aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten

Mit Teilnehmern aus allen österreichischen Bundesländern und in den verschiedensten Lebens- und Arbeitsbedingungen wurde versucht, die Studie so repräsentativ wie möglich zu gestalten. 52 Prozent der Befragten sind weiblich, 48 Prozent männlich. Insgesamt 65 Prozent leben in einer festen Partnerschaft, entweder ohne (31%) oder mit Trauschein (34%). 62 Prozent haben eine Matura (35%) oder einen Hochschulabschluss (27%). Unter den Teilnehmern gehen 56 Prozent einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nach, 16 Prozent sind selbständig, zehn Prozent sind bereits in Pension. Die Mehrheit (64%) verfügt über ein Einkommen zwischen 1.000 Euro und 2.999 Euro.