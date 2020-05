Studie zeigt: Heimunterricht war für Lehrer eine Strapaze

Eine aktuelle Studie zeigt, dass der Heimunterricht für Lehrer eine Strapaze war. Sechs von zehn befragten Lehrern empfanden den Heimunterricht als starke Belastung.

Entwicklungsrisiko bei Schülern der Deutschförderklassen groß

Für die Studie hat ein Team um Susanne Schwab vom Zentrum für LehrerInnenbildung der Uni Wien knapp 3.500 Lehrer (vor allem Volks-, Sonder- und Neue Mittelschule, AHS) aus allen Bundesländern befragt. Besonders groß schätzen die befragten Lehrer demnach das Entwicklungsrisiko durch die Umstellung des Unterrichts für Schüler in Deutschförderklassen bzw. -gruppen und für Schüler mit niedrigem sozio-ökonomischem Status ein. Diese Kinder fühlen sich nach Einschätzung der Lehrer beim Homeschooling eher alleine und haben Motivationsprobleme.

Als Herausforderung sehen Lehrer bei Risikoschülern vor allem die fehlenden Ressourcen daheim, weil Eltern sie nicht unterstützen können oder ihnen pädagogische Materialien fehlen. Außerdem hat nach Einschätzung der Lehrer ein Drittel der Schüler nicht genug Möglichkeiten, daheim am Computer, Laptop oder Tablet zu arbeiten. Der persönliche Kontakt sei für diese Schülergruppe besonders wichtig.

In der Elternarbeit ist es den Lehrern wichtig, die Kinder nicht zu "verlieren". Gerade in speziellen Formen wie den Deutschförderklassen berichten sie allerdings von Problemen, die Eltern mit einzubeziehen, weil diese die Kinder nicht ausreichend unterstützen können.

Lehrer interessieren sich mehr für private Lebenslagen der Schüler

Drei Viertel der Lehrer geben an, dass sie sich durch das Hometeaching mehr für die privaten Lebenslagen ihrer Schüler interessieren, knapp 86 Prozent nehmen darauf nun auch stärker Rücksicht. Lehrer aus Sonderschulklassen haben laut der Befragung die Lernangebote am stärksten individualisiert, gleichzeitig haben sie aber weniger persönlichen Kontakt mit ihren Schülern halten können als Lehrer aus Integrations- oder Regelklassen.

Für Unverständnis und Enttäuschung unter den befragten Lehrern hat in der Zeit seit den Schulschließungen die Kommunikation des Bildungsministeriums per Pressekonferenz gesorgt. Lehrer hätten keine zusätzlichen Informationen bekommen. Das habe die Eltern verunsichert, die wiederum den Druck an die Lehrer weitergegeben hätten.