Studie zeigt: Frauenpolitik hat 2020 an Sichtbarkeit verloren

Im Coronajahr 2020 hat die Frauenpolitik an Sichtbarkeit verloren. Männer würden demnach auf der medialen Bühne dominieren.

Frauenpolitik hat im Coronajahr 2020 im öffentlichen Diskurs massiv an Bedeutung und Sichtbarkeit verloren, geht aus der von MediaAffairs erstellten Studie "Frauen - Politik - Medien 2020" hervor. Im monothematischen Umfeld der Krise habe die mediale Bühne zu 77 Prozent den Männern gehört, so Studienautorin Maria Pernegger bei der Präsentation am Montag.