Studie zeigt: Coronahilfen werden von der Bevölkerung begrüßt

Sowohl ein Großteil der Bevölkerung als auch der Unternehmen begrüßen die Coronahilfen. 80 Prozent gab bei einer Befragung an, sie eher oder sehr positiv zu bewerten.

Corona-Kurzarbeit wurde am positivsten bewertet

25 Prozent der Unternehmen gaben an, durch die Corona-Krise große finanzielle Einbußen zu haben, 46 Prozent teilweise. Die Corona-Kurzarbeit wurde am positivsten bewertet und am häufigsten von Unternehmen in Anspruch genommen. Stark befürwortet wurde die Investition in Arbeit und Beschäftigung. In beiden Studien zeigte sich, dass knapp 90 Prozent diese Ausgaben höher bewerteten als die Erreichung des Nulldefizits.