Studie zeigt: Ansehen und Verständnis für Reinigungskräfte gestiegen

Die aktuelle Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig die Arbeit von Reinigungskräften ist. Eine Studie hat nun sogar gezeigt, dass das Ansehen der Reinigungskräfte stark gestiegen ist.

54.000 Reinigungskräfte in Österreich im Einsatz

54.000 Reinigungskräfte stehen in Österreich an der vordersten Front und kämpfen gegen die Pandemie. Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus sind sie besonders gefordert. Denn Hygiene ist in einer Pandemiesituation für alle von allergrößter Bedeutung. Dafür gebührt ihnen Respekt und die gleiche Anerkennung wie den anderen wichtigen Berufen, die unter Einsatz der eigenen Gesundheit und häufig prekären Bedingungen tätig sind.

Österreicher haben ein neues Verständnis für Reinigungskräfte

„Die Anerkennung für Hygiene-Helden, oder häufig eher Heldinnen, kommt spät – und gleichzeitig genau richtig. Früher galt als systemrelevant, was in großem Stil Arbeitsplätze gesichert und den Wirtschaftsstandort Österreich vorangebracht hat. Umso mehr freut es mich, dass in der Krise ein neu erwachtes Umdenken und Wertschätzen gegenüber der bis dato wohl am meisten unterschätzten Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt stattgefunden hat. Ich hoffe, dass die neue Anerkennung sich auch durch mehr Wertschätzung der Tätigkeiten der MitarbeiterInnen niederschlagen und der Kunde für Reinigung auch nicht nur den billigsten Preis bezahlen möchte. So könnten Reinigungskräfte auch besser bezahlt werden – irgendwann, nach der Krise.“ so Bundesinnungsmeister KR Gerhard Komarek.“