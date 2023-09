Studie: Wiens Friedhöfe kühlen die Stadt ab

Die Friedhöfe in Wien haben einen positiven Einfluss auf die Temperaturen der Stadt. Dies bestätigen nun erstmals Forschungsergebnisse einer Studie zum Abkühlungspotenzial von Friedhöfen auf die Umgebung.

"Begrünte Friedhöfe weisen bereits jetzt geringere Temperaturen als dicht verbaute Wohnquartiere auf und ermöglichen die Versickerung von doppelt so viel Regenwasser. Unsere Ergebnisse zeigen, dass durch die bewusste Begrünung und Entsiegelung die Bedingungen für die Menschen in den umgebenden Straßen deutlich verbessert werden können", stellt Marianne Bügelmayer-Blaschek, Senior Scientist am Center for Energy des AIT Austrian Institute of Technology und Studienautorin, klar. Die weitere Begrünung von Friedhofsflächen hat derart großes Potenzial, dass sie umgerechnet eine Reduktion von drei Tropennächten im Sommer in Wien bewirken kann.