Studie: Wiener Riesenschildkröten sind "Blitzkneisser"

120 Jahre ist Riesenschildkröte Schurli alt. Damit ist er der älteste Bewohner in Wiens Tiergarten Schönbrunn. Gemeinsam mit seinen Artgenossen Mädi und Menschik hat das Tier an einer Studie der Hebrew University teilgenommen, deren Ergebnisse nun unter dem Titel "Die unterschätzten Riesen" im Journal "Animal Cognition" veröffentlicht wurden. Dabei entpuppten sie sich als "Blitzkneisser" mit außergewöhnlichem Langzeitgedächtnis, hieß es in einer Aussendung.

"Mit Riesenschildkröten verbindet man, dass sie steinalt werden und sehr langsam sind. Die beiden Biologen Michael Kuba und Tamar Gutnick zeigen mit ihrer Studie, die sogar in der renommiertesten biologischen Fachzeitschrift Nature als Forschungshighlight vorgestellt wurde, dass diese Tiere auch klug und extrem lernfähig sind", erklärte Anton Weissenbacher, Kurator im Tiergarten Schönbrunn, der die Forschungsarbeit unterstützt hat.

Zum Ablauf der Forschung: Im ersten Schritt wurden Schurli, Mädi und Menschik darauf trainiert, dass sie eine Belohnung erhalten, wenn sie in einen blauen Ball beißen. Schnell lernte das Trio, dass es dafür köstliche Karotten gibt. Im zweiten Teil der Studie bekam jede Schildkröte einen Ball in einer anderen Farbe zugeteilt. Auch diese Aufgabe konnten die Reptilien problemlos meistern. Nach drei Monaten wurden die Tiere erneut getestet. Kein Problem für Schurli, Mädi und Menschik: Sie wussten sofort, was zu tun ist. Schlussendlich wurde der Versuch nach neun Jahren wiederholt. Weissenbacher: "Es war verblüffend. Alle Schildkröten konnten sich auf Anhieb an die Aufgabe erinnern. Damit wurde bewiesen, dass Schildkröten lernen können und ein gut funktionierendes Langzeitgedächtnis haben."