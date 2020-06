Studie: Wien ist die beste österreichische Stadt für Läufer

Ein wahres Mekka für Läufer: Eine Studie untersuchte 33 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf ihre Bedingungen für Laufsport - am besten abgeschnitten hat dabei die Stadt Wien.

Lauf-Studie: Österreichs Städten konnten punkten

Laufen wurde sportliches Ventil in Corona-Zeiten

Laufen war auch während der letzten Wochen trotz der Corona-Situation möglich und wurde somit zum sportlichen Ventil vieler Menschen. Nach wie vor sind zwar fast alle Großveranstaltungen bis Jahresende abgesagt, doch erste kleine Outdoor-Veranstaltungen und Sport-Reisen sind nun in Österreich, der Schweiz und Deutschland möglich. Zudem messen sich Athleten nun verstärkt in virtuellen Wettkämpfen. Die Nachfrage nach digitalen Wettläufen wie mit der Keller Smiles App hat sich innerhalb der letzten drei Monate verdreifacht, so der Sporthändler.

Studie untersuchte 13 Faktoren rund ums Laufen

“Laufen erfreut sich stetig an Beliebtheit. „Urban Running“ gewinnt immer mehr an Bedeutung, d.h. in den Großstädten entdecken Läufer städtische Umgebung für sich – die Kulisse rückt in den Vordergrund und verdrängt den klassischen Sportplatz. Vorbei an moderner Architektur, Parks und Sehenswürdigkeiten oder zu extra organisierten Running Events und Motto-Läufen, können Lauf-Begeisterte in Metropolen aus vielen verschiedenen Optionen wählen, die es in ländlichen Gegenden nicht gibt.”, erklärt Moritz Keller, Co-Founder und Geschäftsführer von Keller Sports.