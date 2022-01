Studie: Wichtigste "Lebenswerte" in Österreich bleiben Familie und Gesundheit

Die aktuelle "Lebenswert"-Studie wurde am Dienstag in Wien präsentiert. Mit erfreulichem Ergebnis: 71 Prozent der Österreicher halten ihr derzeitiges Leben für "sehr" oder "ziemlich lebenswert".

"Nach einer anfänglichen Schockstarre" im ersten Lockdown 2020 hätten die Österreicher rasch wieder eine "positive Sicht nach vorne an den Tag gelegt" und sich auf elementare Werte wie Familie und Gesundheit besonnen, resümierte Michael Miskarik, Leiter der HDI Lebensversicherung bei der Präsentation der "Lebenswert"-Studie 2021 am Dienstag in Wien.